В Одесской области предотвратили диверсию на железной дороге

В Одесской области дежурная по переезду ликвидировала пожар на релейном шкафу, когда по пути проезжал грузовой поезд. Делом теперь занимаются правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, в Одесской области дежурная на переезде заметила возгорание релейного шкафа. Железнодорожная мгновенно отреагировала и с помощью огнетушителя ликвидировала пожар. В это время по пути проезжал грузовой поезд.

По сообщению, это был умышленный поджог железнодорожного объекта посторонними лицами.

По вызову дежурной за 6 минут прибыли работники дистанционной сигнализации и связи, осмотрев место происшествия, подтвердили, что работу устройства удалось сохранить. Движение по железной дороге не прекращалось.

Как сообщается, о происшествии были уведомлены Нацполиция, СБУ и другие ответственные органы.

Напомним, АО "Укрзализныця" за январь-апрель 2024 года перевезло рекордное за время полномасштабного вторжения количество грузов на экспорт - 30,4 млн тонн, что на 48,8% больше аналогичного периода прошлого года.

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