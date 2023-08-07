Європейські компанії через війну в Україні втратили 100 млрд євро

З початку повномаштабної війни в Україні найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 мільярдів євро прямих збитків від своїх операцій у Росії.

Про це пише Financial Times.

Огляд річних звітів 600 європейських груп і фінансових звітів за 2023 рік показує, що 176 компаній зафіксували знецінення активів, витрати, пов’язані з обміном валют, та інші одноразові витрати в результаті продажу, закриття або скорочення російського бізнесу.

Видання пише, що загальна цифра не включає непрямі макроекономічні наслідки війни, такі як підвищення вартості енергії та товарів. При цьому, війна принесла прибуток нафтогазовим групам і оборонним компаніям.

На думку аналітиків, рішення Москви захопити контроль над російськими підприємствами імпортерів газу Fortum і Uniper у квітні, а потім експропріація Danone і Carlsberg минулого місяця, свідчить про те, що попереду ще більше проблем.

Відповідно до даних, зібраних Київською школою економіки, більше 50 відсотків із 1871 європейської компанії в Росії до війни все ще працюють у країні. До них входить італійська UniCredit, австрійська Raiffeisen, швейцарська Nestlé і британська Unilever.

"Навіть якщо компанія втратила багато грошей, залишаючи Росію, ті, хто залишився, ризикують отримати набагато більші втрати. Виявилося, що найкраща стратегія для компаній, які вирішили на початку війни - "відрізати й тікати". Чим швидше ви пішли, тим менші ваші втрати. — сказав Набі Абдуллаєв, партнер стратегічного консультування Control Risks.

Найбільші витрати припадають три компанії — BP, Shell і TotalEnergies. Вони заявили про сумарні витрати на суму 40,6 млрд євро. Збитки були значно переважені вищими цінами на нафту та газ, що допомогло цим групам оприлюднити величезний сукупний прибуток у розмірі близько 95 мільярдів євро (104 мільярди доларів) минулого року.

Втратили і виробники автомобілв. Одинадцять виробників автомобілів загалом сплатили 6,4 мільярда євро. Renault списала 2,3 мільярда євро після продажу свого московського заводу та частки в російському Автовазі в травні 2022 року. Volkswagen повідомив про списання на 2 мільярди євро, і в травні Москва схвалила продаж місцевих активів VW, включаючи завод, на якому працюють 4000 людей, які все ще оцінювалися. на 111,3 млрд рублів (1,5 млрд євро) минулого року, згідно з інформацією компанії.

Додамо, що деякі компанії продовжують і зараз покидати ринок Росії. У другій половині квітня більше 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок. Такі дані нового моніторингу KSE Institute у рамках проєкту "Самосанкції".

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