Світовий автовиробник Isuzu Motors покидає ринок Росії

Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd пішов з російського ринку, оскільки не зміг відновити виробництво, яке зупинилося через війну в Україні.

Про це пише Кyodo News.

За словами джерела, компанія продала свою частку в бізнесі російському автовиробнику Sollers, який придбав завод Isuzu та близько 200 співробітників.

Isuzu був змушений припинити виробництво в Росії в березні 2022 року після того, як російське вторгнення в Україну перервало постачання запчастин. Це призвело до того, що виробник вантажівок зазнав збитків у розмірі 12 мільйонів доларів. У листопаді 2022 року компанія заявила, що розглядає можливість виходу з російського ринку.

Виробництво автомобілів Isuzu в Росії, яке розпочалося в 2008 році, становило лише 1 відсоток світового виробництва комерційних вантажівок до війни.

Згідно з даними на сайті компанії, у 2021 році російський підрозділ випустив близько 3700 автомобілів.

Німецький автовиробник Mercedes-Benz закрив угоду з продажу заводу "Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус", що розташований під Москвою і також покинув ринок РФ.

Зазначимо, що Mercedes став третім автовиробником у легковому сегменті, що йде з російського ринку. До цього продали свої активи і залишили Росію Renault та Nissan, також у країні закрився завод Toyota.

У другій половині квітня більше 20 міжнародних компаній остаточно покинули російський ринок. Такі дані нового моніторингу KSE Institute у рамках проєкту "Самосанкції".