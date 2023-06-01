Один з найбільших у світі виробників відеоігор покидає ринок Росії

З огляду на економічні прогнози та політичну ситуацію, японська компанія Nintendo, яка є однією з найбільших у світі виробників відеоігор та консолей, ухвалила рішення згорнути діяльність свого російського відділення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У повідомленні йдется, що для виконання зобов'язань перед вже існуючими клієнтами, російська версія Nintendo eShop з 31 травня 2023 року працюватиме в обмеженому режимі.

Російські клієнти, які мають обліковий запис Nintendo, зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент, але створити нові облікові записи Nintendo, вказавши в налаштуваннях країну "Росія" буде неможливо.

Платіжна інформація, пов'язана з обліковими записами Nintendo, вже була видалена компанією з міркувань безпеки.

На початку 2022 року компанія Nintendo призупинила відвантаження товарів до Росії, а цифровий магазин Nintendo eShop був переведений на технічне обслуговування через припинення обробки транзакцій у рублях платіжними сервісами.

Раніше стало відомо, що виробник клавіатури, комп'ютерних мишок та веб-камер компанія Logitech йде з російського ринку, а співробітники компанії будуть звільнені.