Один из крупнейших в мире производителей видеоигр покидает рынок России

Учитывая экономические прогнозы и политическую ситуацию, японская компания Nintendo, являющаяся одной из крупнейших в мире производителей видеоигр и консолей, приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что для выполнения обязательств перед существующими клиентами, российская версия Nintendo eShop с 31 мая 2023 года будет работать в ограниченном режиме.

Российские клиенты, имеющие аккаунт Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент, но создать новые аккаунты Nintendo, указав в настройках страну "Россия" будет невозможно.

Платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo, уже была удалена компанией из соображений безопасности.

В начале 2022 года компания Nintendo приостановила отгрузку товаров в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций в рублях платежными сервисами.

Ранее стало известно, что производитель клавиатуры, компьютерных мышок и веб-камер компания Logitech уходит с российского рынка, а сотрудники компании будут уволены.