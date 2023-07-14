Мировой автопроизводитель Isuzu Motors покидает рынок России

Японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd ушел с российского рынка, поскольку не смог возобновить производство, которое остановилось из-за войны в Украине.

Об этом пишет Кyodo News.

По словам источника, компания продала свою долю в бизнесе российскому автопроизводителю Sollers, купившему завод Isuzu и около 200 сотрудников.

Isuzu был вынужден прекратить производство в России в марте 2022 года после того, как российское вторжение в Украину прервало поставку запчастей. Это привело к тому, что производитель грузовиков понес убытки в размере 12 миллионов долларов. В ноябре 2022 г. компания заявила, что рассматривает возможность выхода с российского рынка.

Начавшееся в 2008 году производство автомобилей Isuzu в России составляло лишь 1 процент мирового производства коммерческих грузовиков до войны.

Согласно данным на сайте компании, в 2021 году российское подразделение выпустило около 3700 автомобилей.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz закрыл сделку по продаже завода "Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус", расположенного под Москвой и также покинул рынок РФ.

Отметим, что Mercedes стал третьим автопроизводителем в уходящем с российского рынка легковом сегменте. До этого продали свои активы и покинули Россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota.

Во второй половине апреля более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок. Таковы данные нового мониторинга KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции".