Mercedes продал свой завод под Москвой и окончательно ушел из России

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz закрыл сделку по продаже расположенного под Москвой завода "Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус". Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на представителей компании в РФ.

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Отметим, что таким образом Mercedes завершает выход с российского рынка, начатый летом 2022 года.

"Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях (АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", ООО "Мерседес- Бенц Банк Рус", ООО "Мерседес-Бенц Капитал Рус") локальному инвестору", - говорится в пресс-релизе автоконцерна.

Отметим, что Mercedes стал третьим автопроизводителем, что ушел с российского рынка в легковом сегменте. До этого продали свои активы и покинули Россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota.

Известно, что российские активы Renault переходят в государственную собственность. Теперь доля компании в "АвтоВАЗе" перейдет ФГУП НАМИ, завод "Рено Россия" – властям Москвы. На национализированном заводе Renault возобновят производство легковых автомобилей "Москвич". Часть коллектива, скорее всего, уволят.

Renault также владела 68% в группе "АвтоВАЗ". В конце марта агентство Bloomberg сообщало, что автопроизводитель рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе местному инвестору как вариант ухода с российского рынка.

Источник фото: ua.depositphotos.com