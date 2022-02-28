Немецкая компания Daimler прекращает сотрудничество с российским "КамАЗом"

После почти двенадцати лет совместной работы немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck прекращает сотрудничество с российским производителем автомобилей "КамАЗ". Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным Handelsblatt, "КамАЗ" является ведущим производителем грузовых автомобилей и автобусов в России и уже много лет оснащает вооруженные силы страны бронетехникой. Кроме того, Daimler прекращает поставки комплектующих для российского "КамАЗа".

Такое решение компании связано с вторжением Российской Федерации в Украину и началом полномасштабной войны.

"Мы глубоко потрясены военным насилием в Украине и очень обеспокоены угрозами миру и стабильности в Европе. Мы четко выступаем за мирное глобальное сотрудничество и категорически отвергаем любые формы военной силы", — сообщила компания в своем Twitter, добавив, что приостанавливает свою деятельность в России.

В Daimler добавили, что будут внимательно следить за ситуацией и регулярно пересматривать принятые решения.

Напомним, Европейская бизнес-ассоциация (ЕBА) призвала предпринимателей отказаться от партнерства с россиянами и не вести бизнес в России "из-за позорной агрессии – войны, которую РФ развязала в Украине".

Некоторые компании уже приняли такие решения. Например, многие крупные европейские и американские производители (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce) отказались от поставок автомобилей в Россию, отметили в ЕВА.