Німецька компанія Daimler припиняє співпрацю з російським "КамАЗом"

Після майже дванадцяти років спільної роботи німецький виробник вантажних автомобілів Daimler Truck зупиняє співпрацю з російським виробником автомобілів “КамАЗ”. Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на пресслужбу компанії.

За даними Handelsblatt, "КамАЗ" є провідним виробником вантажних автомобілів і автобусів в Росії і вже багато років оснащує збройні сили країни бронетехнікою. Крім того, Daimler припиняє постачання комплектуючих для російського "КамАЗу".

Таке рішення компанії пов'язане із вторгненням Російської Федерації в Україну та початком повномасштабної війни.

"Ми глибоко вражені військовим насильством в Україні і дуже стурбовані загрозами миру та стабільності в Європі. Ми чітко виступаємо за мирну глобальну співпрацю і категорично відкидаємо будь-які форми військової сили", — повідомила компанія у своєму Twitter, додавши, що зупиняє свою діяльність у Росії.

У Daimler додали, що уважно стежитимуть за ситуацією і регулярно переглядатимуть ухвалені рішення.

Нагадаємо, Європейська бізнес-асоціація (ЄBА) закликала підприємців відмовитися від партнерства з росіянами і не вести бізнес у Росії "через ганебну агресію – війну, яку РФ розв'язала в Україні".

Деякі компанії вже ухвалили такі рішення. Наприклад, багато великих європейських та американських виробників (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce) відмовилися від поставок автомобілів в Росію, відзначили в ЄВА.