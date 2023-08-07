Европейские компании из-за войны в Украине потеряли 100 млрд евро

С начала полномасштабной войны в Украине крупнейшие европейские компании понесли по меньшей мере 100 миллиардов евро прямого ущерба от своих операций в России.

Об этом пишет Financial Times.

Обзор годовых отчетов 600 европейских групп и финансовых отчетов за 2023 год показывает, что 176 компаний зафиксировали обесценивание активов, расходы, связанные с обменом валют, и другие единовременные расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российского бизнеса.

Издание пишет, что общая цифра не включает косвенные макроэкономические последствия войны, такие как повышение стоимости энергии и товаров. При этом война принесла прибыль нефтегазовым группам и оборонным компаниям.

По мнению аналитиков, решение Москвы захватить контроль над российскими предприятиями импортеров газа Fortum и Uniper в апреле, а затем экспроприация Danone и Carlsberg в прошлом месяце, свидетельствует о том, что предстоит еще больше проблем.

Согласно данным, собранным Киевской школой экономики, более 50 процентов из 1871 года европейской компании в России до войны все еще работают в стране. В них входит итальянская UniCredit, австрийская Raiffeisen, швейцарская Nestlé и британская Unilever.

"Даже если компания потеряла много денег, оставляя Россию, оставшиеся рискуют получить гораздо большие потери. Оказалось, что лучшая стратегия для компаний, решивших в начале войны - "отрезать и убегать". Чем быстрее вы ушли, тем меньше ваши — сказал Наби Абдуллаев, партнер стратегического консультирования Control Risks.

Наибольшие затраты приходятся на три компании — BP, Shell и TotalEnergies. Они заявили о суммарных расходах на сумму 40,6 млрд евро. Убытки были значительно преобладаны более высокими ценами на нефть и газ, что помогло этим группам обнародовать огромную совокупную прибыль в размере около 95 миллиардов евро (104 миллиарда долларов) в прошлом году.

Утратили и производители автомобилей. Одиннадцать производителей автомобилей заплатили 6,4 миллиарда евро. Renault списала 2,3 миллиарда евро после продажи своего московского завода и доли в российском АвтоВАЗе в мае 2022 года. Volkswagen сообщил о списании на 2 миллиарда евро, и в мае Москва одобрила продажу местных активов VW, включая завод, на котором работают 4000 все еще оценивавшихся людей. на 111,3 млрд рублей (1,5 млрд евро) в прошлом году, согласно информации компании.

Добавим, что некоторые компании продолжают и сейчас покидать рынок России. Во второй половине апреля более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок. Таковы данные нового мониторинга KSE Institute в рамках проекта "Самосанкции".

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