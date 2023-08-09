На іноземний бізнес, що залишився в Росії, чекає багато проблем – експерт

Іноземний бізнес, який не залишив Росію після її вторгнення в Україну, ризикує зазнати ще більших збитків, ніж компанії, що покинули країну-агресора на початку вторгнення.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав бізнесмен та фінансовий експерт Олександр Лимар.

"Найбільші європейські компанії зазнали збитків у розмірі не менше €100 млрд від своїх операцій у Росії після повномасштабного вторгнення в Україну минулого року", – пише експерт.

За його словами, огляд річних звітів 600 європейських груп і фінансових звітів за 2023 рік показав, що у 176 компаній знецінились активи та з'явилися витрати, пов’язані з обміном валют. Також були зафіксовані інші одноразові витрати в результаті продажу, закриття або скорочення бізнесу в РФ.

Олександр Лимар наголосив, що важливим фактором стало зростання цін на нафту та газ, що призвело до збитків серед багатьох бізнесів, але в той же час стало причиною надприбутків енергетичних компаній.

"Комунальні підприємства зазнали прямих збитків у розмірі €14,7 млрд, тоді як промислові компанії, включаючи виробників автомобілів, зазнали збитків на €13,6 млрд. Фінансові компанії, включаючи банки, страхові та інвестиційні компанії, зафіксували €17,5 мільярдів збитків у вигляді списання та інших витрат", – пише експерт.

Водночас він зазначає, що серед найбільш постраждалих компаній є італійська UniCredit, австрійська Raiffeisen, швейцарська Nestlé і британська Unilever, які все ще працюють у Росії.

Крім того, Олександр Лимар вказує на дані аналітиків, багато з яких прийшли до висновку, що компанії, які вирішили вийти з Росії на початку конфлікту, мають менші збитки порівняно з тими, що залишилися і ризикують набагато більшими втратами.

"Рішення Кремля захопити контроль над російськими підприємствами-імпортерами газу Fortum і Uniper, а також експропріація Danone і Carlsberg, свідчать про те, що іноземний бізнес в Росії попереду чекають ще більше проблем", – резюмує експерт.

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