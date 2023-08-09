Иностранный бизнес, который остался в России, ждет много проблем – эксперт

Иностранный бизнес, не покинувший Россию после ее вторжения в Украину, рискует понести еще большие убытки, чем компании, покинувшие страну-агрессора в начале вторжения.

Об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен и финансовый эксперт Александр Лымарь.

"Наибольшие европейские компании понесли убытки в размере не менее €100 млрд от своих операций в России после полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году" , – пишет эксперт.

По его словам, обзор годовых отчетов 600 европейских групп и финансовых отчетов за 2023 год показал, что у 176 компаний обесценились активы и появились расходы, связанные с обменом валют. Также были зафиксированы другие единовременные расходы в результате продажи, закрытия или сокращения бизнеса в РФ.

Александр Лымарь отметил, что важным фактором стал рост цен на нефть и газ, что привело к убыткам среди многих бизнесов, но в то же время стало причиной сверхприбылей энергетических компаний.

"Коммунальные предприятия понесли прямые убытки в размере €14,7 млрд, тогда как промышленные компании, включая производителей автомобилей, понесли убытки на €13,6 млрд. Финансовые компании, включая банки, страховые и инвестиционные компании, зафиксировали €17,5 миллиардов убытков в виде списания и других расходов" , – пишет эксперт.

В то же время он отмечает, что среди наиболее пострадавших компаний есть итальянская UniCredit, австрийская Raiffeisen, швейцарская Nestlé и британская Unilever, все еще работающие в России.

Кроме того, Александр Лымарь указывает на данные аналитиков, многие из которых пришли к выводу, что компании, решившие выйти из России в начале конфликта, имеют меньшие убытки по сравнению с оставшимися и рискуют гораздо большими потерями.

"Решение Кремля захватить контроль над российскими предприятиями-импортерами газа Fortum и Uniper, а также экспроприация Danone и Carlsberg, свидетельствуют о том, что иностранный бизнес в России впереди ждут еще больше проблем", - резюмирует эксперт .

Источник фото: ua.depositphotos.com