Литва предоставила Украине очередной пакет помощи: что он включает

17 мая Литва отправила в Украину новую партию помощи. Она включает как военные, так и гуманитарные поставки.

Об этом сообщил министр обороны этой страны Лауринас Кащюнас.

По его словам, пакет включает в себя разведывательные дроны и боеприпасы для Вооруженных Сил Украины.

"Литва усиливает поддержку Украины необходимыми поставками: разведывательные беспилотники в составе возглавляемой Латвией коалиции беспилотников, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы, генераторы и раскладные кровати. Солидарность в действии!", - написал он.

Помощь от Литвы

6 апреля стало известно, что Литва передала Украине командно-штабные машины М577, входящие в пакет долгосрочной помощи на €200 млн, о котором было объявлено в январе. Днем ранее в Литве объявили, что приобретут для Украины 3 тысячи литовских беспилотников, а также выделит 15 млн евро на программы реабилитации раненых украинских военных.

2 февраля Литва передала Украине новая партия военной помощи, в которую вошли системы детонации и боеприпасы для противотанковых гранатометов.

В ноябре было объявлено о передаче генераторов электроэнергии и полевых сухпайков. Также в тот месяц Вооруженным силам Украины было доставлено 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее оборудование.

В декабре 2023 года Литва передала украинской армии новая партия военной помощи – несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности. Также было предоставлено около тысячи раскладных кроватей.

В частности, после массированной ракетной атаки 2 января президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников передать Украине больше современных западных систем противовоздушной обороны.