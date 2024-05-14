Інсайдерські інсайти. Комунікація брендів у бентежному світі. Третій сезон

Що таке поняття «норми» та чи доцільне воно взагалі в наших реаліях? Які аспекти в комунікації необхідно враховувати, щоб не сісти на «шакалячий експрес»? Нові стоп-слова для бізнесу та персональних брендів.

Відповіді на ці запитання можна отримати з 16 травня о 20:00 і далі що два тижні о 16:00 на етерах 3 сезону «Інсайдерських Інсайтів».

Сьогодні поняття норми як таке зазнає суттєвих змін. Новацій в розумінні психоемоційних станів, мобільності, сприйнятті краси та моралі, функціональності, етики стає все більше, а отже збільшується і запит на їхню рефлексію в контенті. Як трансформуються правила комунікації одне з одним, брендів зі споживачем, інституцій з суспільством. Міра відповідальності бізнесів та особистей, що комунікують публічно і впливають на суспільну думку. Роль персонального бренду в цьому процесі.

Глядачі можуть ставити запитання спікерам під час прямих ефірів; за результатами проєкту буде зібрано ТОП-15 рекомендацій актуальної рекламної комунікації.

16 травня поговоримо «Концентровано про головне».

Про інклюзію в рекламі. Важливість врахування поточних факторів в комунікації. Їх інтегрування в комунікацію власникам потужних персональних та комерційних брендів. Тема нової “норми”. Види ексклюзії: ситуативна, тимчасова, перманентна, — що це та чому усвідомлення критичної кількості людей своєї причетності до теми інклюзії має призвести до запиту адаптації інфраструктури, сервісів тощо глобально.

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Ведучі:

Дмитро Мельникович — ментор персональних брендів, засновник та власник агенції цифрового маркетингу WOO COMPANY.

Світлана Лобанова — підприємиця, експертка зі створення креативних рішень та управління командами. Засновниця креативного юніту zatiya. СЕО агенції креативного маркетингу Havas Ukraine (що входить в групу Havas Village в Україні).

Головний інформаційний партнер: delo.ua