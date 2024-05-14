Инсайдерские инсайты. Коммуникация брендов в смущенном мире. Третий сезон

Что такое понятие «нормы» и целесообразно ли оно вообще в наших реалиях? Какие аспекты в коммуникации необходимо учитывать, чтобы не сесть на «шакачий экспресс»? Новые стоп слова для бизнеса и персональных брендов.

Ответы на эти вопросы можно получить с 16 мая в 20:00 и далее две недели в 16:00 на эфирах 3 сезона «Инсайдерских Инсайтов» .

Сегодня понятие нормы как таковое претерпевает существенные изменения. Новаций в понимании психоэмоциональных состояний, мобильности, восприятии красоты и морали, функциональности, этики становится все больше, а значит, увеличивается и запрос на их рефлексию в контенте. Как трансформируются правила коммуникации друг с другом, брендов с потребителем, институтов с обществом. Степень ответственности бизнесов и лиц, коммуникирующих публично и влияющих на общественное мнение. Роль персонального бренда в этом процессе.

Зрители могут задавать вопросы спикерам во время прямых эфиров; по результатам проекта будет собрано ТОП-15 рекомендаций актуальной рекламной коммуникации.

16 мая поговорим «Концентрировано о главном».

Об инклюзии в рекламе. Важность учета текущих факторов в коммуникации. Их интегрирование в коммуникацию владельцам мощных персональных и коммерческих брендов. Тема новой "нормы". Виды эксклюзивии: ситуативная, временная, перманентная, что это и почему осознание критического количества людей своей причастности к теме инклюзии должно привести к запросу адаптации инфраструктуры, сервисов и т.п. глобально.

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Ведущие:

Дмитрий Мельникович – ментор персональных брендов, основатель и владелец агентства цифрового маркетинга WOO COMPANY .

Светлана Лобанова — предприниматель, эксперт по созданию креативных решений и управлению командами. Основательница креативного юнита zatiya. СЕО агентства креативного маркетинга Havas Ukraine (входящего в группу Havas Village в Украине).

Главный информационный партнер: delo.ua