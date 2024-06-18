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Звʼязок без кордонів: Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС
Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.
Про це свідчить інформація у картці законопроєкту №10265, ухваленого Верховною Радою 22 травня.
Як пише видання Forbes, послугами українських операторів в країнах ЄС користуються мільйони українців. Українські оператори уже надають цю послугу за додаткову плату або в окремих тарифних планах.
Підписаний закон гармонізує законодавство України у сфері електронних комунікацій із законодавством ЄС, зокрема щодо роумінгу.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Які зміни відбудуться для українців і європейців, що подорожують в Україну
"Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Так само європейські мандрівники користуватимуться домашніми тарифами в Україні", - пояснюють в Мінцифри.
Також закон передбачає, що регулятор – НКЕК – встановлюватиме єдині граничні ставки термінації голосового трафіка на мережі мобільного та фіксованого зв’язку, що надходить з номерів ЄС чи номерів України, які перебувають у роумінгу в Євросоюзі.
У Мінцифри зазначають, що це є ще одним серйозним кроком до цифрового безвізу з ЄС.
Коли закон вступить в дію
Дати вступу закону в дію немає. Це буде лише після прийняття підзаконних актів та ухвалення рішення між Україною та ЄС. Українським операторам потрібен час на адаптацію та доопрацювання внутрішніх систем і налагодження бізнес-процесів, пояснили Forbes у компанії Vodafone Україна.
У Мінцифри зазначають, що для того, щоб почати переговори щодо вступу в Євророумінг, необхідно, щоб європейська сторона також схвалила законопроєкт.
"Адже наша ціль — збереження низьких тарифів для українців на постійній основі й після перемоги", - наголосили у відомстві.
У Мінцифри також зауважили, що Україна - перша країна-кандидат на вступ до ЄС, яка доєдналася до політики Roam like at home ("Роумінг як вдома").
Нагадаємо, законопроект №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу зареєстрували у Верховній Раді та спрямували на розгляд профільного комітету ще 17 листопада 2023 року.
Фото: ua.depositphotos.com