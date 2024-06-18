Звʼязок без кордонів: Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

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Про це свідчить інформація у картці законопроєкту №10265, ухваленого Верховною Радою 22 травня.

Як пише видання Forbes, послугами українських операторів в країнах ЄС користуються мільйони українців. Українські оператори уже надають цю послугу за додаткову плату або в окремих тарифних планах.

Підписаний закон гармонізує законодавство України у сфері електронних комунікацій із законодавством ЄС, зокрема щодо роумінгу.

Які зміни відбудуться для українців і європейців, що подорожують в Україну

"Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Так само європейські мандрівники користуватимуться домашніми тарифами в Україні", - пояснюють в Мінцифри.

Інфографіка: Верховна Рада України / Telegram

Також закон передбачає, що регулятор – НКЕК – встановлюватиме єдині граничні ставки термінації голосового трафіка на мережі мобільного та фіксованого зв’язку, що надходить з номерів ЄС чи номерів України, які перебувають у роумінгу в Євросоюзі.

У Мінцифри зазначають, що це є ще одним серйозним кроком до цифрового безвізу з ЄС.

Коли закон вступить в дію

Дати вступу закону в дію немає. Це буде лише після прийняття підзаконних актів та ухвалення рішення між Україною та ЄС. Українським операторам потрібен час на адаптацію та доопрацювання внутрішніх систем і налагодження бізнес-процесів, пояснили Forbes у компанії Vodafone Україна.

У Мінцифри зазначають, що для того, щоб почати переговори щодо вступу в Євророумінг, необхідно, щоб європейська сторона також схвалила законопроєкт.

"Адже наша ціль — збереження низьких тарифів для українців на постійній основі й після перемоги", - наголосили у відомстві.

У Мінцифри також зауважили, що Україна - перша країна-кандидат на вступ до ЄС, яка доєдналася до політики Roam like at home ("Роумінг як вдома").

Нагадаємо, законопроект №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу зареєстрували у Верховній Раді та спрямували на розгляд профільного комітету ще 17 листопада 2023 року.

Фото: ua.depositphotos.com