У Раді зареєстрували законопроєкт про вільний роумінг з ЄС: які переваги отримають українці

У Верховній раді України зареєстрували та спрямували на розгляд профільного комітету євроінтеграційний законопроект №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України

Зазначається, що прийняття законопроекту наблизить законодавство України до ЄС відповідно до переліку й умов, визначених Угодою про асоціацію. Це створить умови для практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу й приєднання до єдиної роумінгової зони «Роумінг як вдома».

"Українці отримають можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу", - підкреслили в Мінцифрі.

Там додали, що громадяни ЄС матимуть такі ж права під час відвідування України.

Текстом законопроєкту передбачено доповнення Закону України "Про електронні комунікації" новою термінологією: гостьова мережа роумінгової зони (гостьова мережа), домашній постачальник послуг і домашня мережа роумінгової зони, домашня роздрібна ціна, доступ до оптових послуг роумінгу прямий і для перепродажу, користувач регульованих послуг роумінгу, роумінг у роумінговій зоні та інші.

Також вводиться визначення спільної роумінгової зони України та ЄС.

Передбачено додаткові підстави за якими НКЕК може звертатися із запитами до постачальників електронних комунікаційних послуг. Зокрема, підставою може слугувати необхідність отримання інформації на запит Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) або ж Агентства з підтримки BEREC (офіс BEREC).

Крім того, створено підстави для здійснення НКЕК заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр під час надання послуг роумінгу та застосування відповідних штрафних санкцій за порушення законодавства.

У тексті законопроєкту йдеться про те, що регулятор уповноважений встановлювати єдині граничні ставки термінації голосового трафіку на мережі мобільного та фіксованого зв'язку, що надходить із номерів Євросоюзу або номерів України, які перебувають у роумінгу ЄС. Зазначається, що відповідні ставки встановлюються регулятором відповідно до ставок, що діють в ЄС.

Передбачається фінансування з бюджету на оплату фінансових внесків НКЕК для участі в заходах BEREC.

Нагадаємо, у липні українські та європейські мобільні оператори продовжили дію угоди щодо спрощеного роумінгу. Домовленості дозволяють українцям залишатися на зв’язку, незважаючи на кордони.

Паралельно Єврокомісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. Пропозицію включити питання вільного роумінгу до угоди про асоціацію між ЄС та Україною Єврокомісія затвердила 14 лютого. Нещодавно Кабінет міністрів погодив рішення, що створить правові підстави для подальшого набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського союзу в секторі телекомунікаційних послуг.

Паралельно Єврокомісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. Пропозицію включити питання вільного роумінгу до угоди про асоціацію між ЄС та Україною Єврокомісія затвердила 14 лютого. Нещодавно Кабінет міністрів погодив рішення, що створить правові підстави для подальшого набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського союзу в секторі телекомунікаційних послуг.

Після затвердження цих оновлень Комітетом асоціації Україна-ЄС у торговому складі Україна матиме 12 місяців на імплементацію списку законодавчих норм для можливості приєднання до єдиного європейського роумінгового простору RLAH. Після цього на підставі оцінки ЄС буде ухвалено остаточне рішення щодо термінів приєднання.

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