В Раде зарегистрировали законопроект о свободном роуминге с ЕС: какие преимущества получат украинцы

В Верховной раде Украины зарегистрировали и направили на рассмотрение профильного комитета евроинтеграционный законопроект №10265 по имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины

Отмечается, что принятие законопроекта приблизит законодательство Украины к ЕС в соответствии с перечнем и условиями, определенными Соглашением об ассоциации. Это создаст условия для практической интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС через получение режима внутреннего рынка с ЕС в части услуг роуминга и присоединение к единой роуминговой зоне "Роуминг как дома".

"Украинцы получат возможность пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга", – подчеркнули в Минцифри.

Там добавили, что у граждан ЕС будут такие же права во время посещения Украины.

Текстом законопроекта предусмотрено дополнение Закона Украины "Об электронных коммуникациях" новой терминологией: гостевая сеть роуминговой зоны (гостевая сеть), домашний поставщик услуг и домашняя сеть роуминговой зоны, домашняя розничная цена, доступ к оптовым услугам роуминга прямой и для перепродажи, пользователь, роуминг в роуминговой зоне и другие.

Также вводится определение общей роуминговой зоны Украины и ЕС.

Предусмотрены дополнительные основания, по которым НКЭК может обращаться с запросами к поставщикам электронных коммуникационных услуг. В частности, основанием может служить необходимость получения информации по запросу Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) или Агентства по поддержке BEREC (офис BEREC).

Кроме того, созданы основания для осуществления НКЭК мер государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства об электронных коммуникациях и радиочастотном спектре во время предоставления услуг роуминга и применения соответствующих штрафных санкций за нарушение законодательства.

В тексте законопроекта говорится, что регулятор уполномочен устанавливать единые граничные ставки терминации голосового трафика на сети мобильной и фиксированной связи, поступающей из номеров Евросоюза или номеров Украины, находящихся в роуминге ЕС. Отмечается, что соответствующие ставки устанавливаются регулятором в соответствии со ставками, действующими в ЕС.

Предусматривается финансирование из бюджета на оплату финансовых взносов НКЭК для участия в мероприятиях BEREC.

Напомним, в июле украинские и европейские мобильные операторы продлили действие соглашения по упрощенному роумингу. Договоренности позволяют украинцам оставаться на связи, невзирая на границы.

Параллельно Еврокомиссия готовится к интеграции Украины в зону роуминга ЕС. Предложение включить вопрос свободного роуминга в соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной Еврокомиссия утвердила 14 февраля. Недавно Кабинет министров согласовал решение, которое создаст правовые основания для дальнейшего обретения Украиной режима внутреннего рынка Европейского союза в секторе телекоммуникационных услуг.

После утверждения этих обновлений Комитетом ассоциации Украина-ЕС в торговом складе у Украины будет 12 месяцев на имплементацию списка законодательных норм для возможности присоединения к единому европейскому роуминговому пространству RLAH. После этого на основании оценки ЕС будет принято окончательное решение о сроках присоединения.

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