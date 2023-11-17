Верховная Рада урегулирует рынок криптовалют: что изменится

17 ноября в Верховной Раде зарегистрирован альтернативный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, Минцифры работает над развитием рынка криптоактивов в Украине и зарегистрировало в Верховной Раде новый законопроект. Его цель – создать эффективный рынок виртуальных активов и установить правила налогообложения с новым классом активов.

"Продолжаем работать над запуском легального рынка криптоактивов. Это один из самых динамичных секторов, без которого сложно построить мощную цифровую экономику. Вместе с депутатами и бизнесом был разработан законопроект № 10225-1 об обращении виртуальных активов в Украине", - отметил Федоров.

По его словам, закон поможет создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии, увеличить поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Украины.

Что изменяет законопроект:

определяет правовой статус виртуальных активов;

классифицирует цифровые активы и услуги в сфере, адаптируемые с европейскими стандартами регулирования криптоактивов (МiСА);

создаст инновационную зону, в которой в течение трех лет можно работать без предварительной авторизации;

адаптирует рекомендации FATF по финмониторингу рынка криптоактивов.

Также законопроект предусматривает простые и понятные налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов.

"Ожидаем, что Парламент поддержит проект закона и поможет развить новые цифровые отрасли. Ведь поддержка бизнеса - фундамент экономического роста Украины", - подчеркнул Федоров.

Напомним, отсутствие регуляции крипторынка в Украине имеет значительные экономические потери для государства. Украина потеряла почти 50 миллиардов долларов из - за нерегулируемого криптосектора. С этой цифры $48,8 млрд – это ВВП, а $4 млрд – налоги. Это означает, что государство теряло $7,0 млрд и $0,6 млрд соответственно.

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