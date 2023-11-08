Через відсутність регуляції крипторинку Україна втратила майже $50 млрд — дослідження

Відсутність регуляції крипторинку в Україні має значні економічні втрати для держави. Україна втратила майже 50 мільярдів доларів через нерегульований криптосектор. З цієї цифри $48,8 млрд – це ВВП, а $4 млрд - податки. Це означає, що держава втрачала $7,0 млрд та $0,6 млрд відповідно.

Про це йдеться у дослідженні Ukraine Economic Outlook, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Згідно з дослідженням, основна причина цих втрат – тінізація ринку. Криптосектор в Україні є значним, але більша його частина працює в тіні. Це пов’язано з відсутністю простих та зрозумілих правил регуляції й можливості сплатити податки за мінімальною ставкою.

Скріншот із дослідження

Щоб вивести криптосектор із тіні, Україні необхідно створити спеціальний податковий режим для цього бізнесу, та ввести податки на рівні 5% для доходів для фізичних осіб та 18% для компаній. Останнім можна надати додаткову можливість користуватися перевагами податкового режиму Дія.City.

У звіті дослідження зазначається, що стимулюючі податки для криптоіндустрії сприятимуть легалізації та виходу з тіні цього сегменту економіки, збільшення надходжень до бюджету та привабливості України для інвестицій.

Дослідження Ukraine Economic Outlook показує, що Щоб виправити ситуацію, Україні необхідно створити спеціальний податковий режим для криптоіндустрії, який сприятиме її детінізації та збільшенню надходжень до бюджету.

Додамо, нещодавно компанія Chainalysis опублікувала щорічне дослідження - Звіт про географію криптовалюти. В документі представлений Глобальний індекс впровадження криптовалют за 2023 рік. В цьому рейтингу Україна зайняла 5 місце серед 155 країн світу (в минулому році - 3 місце). Лідерами індексу стали Індія, Нігерія, В’єтнам та США.

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