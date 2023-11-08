Из-за отсутствия регуляции крипторынка Украина потеряла почти $50 млрд — исследование

Отсутствие регуляции крипторинка в Украине имеет значительные экономические потери для государства. Украина потеряла почти 50 миллиардов долларов из-за нерегулируемого криптосектора. С этой цифры $48,8 млрд – это ВВП, а $4 млрд – налоги. Это означает, что государство теряло $7,0 млрд и $0,6 млрд соответственно.

Об этом говорится в исследовании Ukraine Economic Outlook, сообщает пресс-служба Минцифры.

Согласно исследованию, основная причина этих потерь – тенизация рынка. Криптосектор в Украине значительный, но большая его часть работает в тени. Это связано с отсутствием простых и понятных правил регуляции и возможности уплаты налогов по минимальной ставке.

Скриншот по исследованию

Чтобы вывести криптосектор из тени, Украине необходимо создать специальный налоговый режим для этого бизнеса и ввести налоги 5% для доходов для физических лиц и 18% для компаний. Последним можно предоставить дополнительную возможность воспользоваться преимуществами налогового режима Действие.

В отчете исследования отмечается, что стимулирующие налоги для криптоиндустрии будут способствовать легализации и уходу из тени этого сегмента экономики, увеличению поступлений в бюджет и привлекательности Украины для инвестиций.

Исследование Ukraine Economic Outlook показывает, что для исправления ситуации Украине необходимо создать специальный налоговый режим для криптоиндустрии, который будет способствовать ее детенизации и увеличению поступлений в бюджет.

Добавим, недавно компания Chainalysis опубликовала ежегодное исследование – Отчет о географии криптовалюты. В документе представлен Глобальный индекс внедрения криптовалюта за 2023 год. В этом рейтинге Украина заняла 5 место среди 155 стран мира (в прошлом году – 3 место). Лидерами индекса стали Индия, Нигерия, Вьетнам и США.

Источник фото: ua.depositphotos.com