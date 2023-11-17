Верховна Рада врегулює ринок криптовалют: що зміниться

17 листопада у Верховній Раді зареєстрований альтернативний проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Мінцифри працює над розвитком ринку криптоактивів в Україні та зареєструвало у Верховній Раді новий законопроєкт. Його мета — створити ефективний ринок віртуальних активів та встановити правила оподаткування операцій з новим класом активів.

"Продовжуємо працювати над запуском легального ринку криптоактивів. Це один із найдинамічніших секторів, без якого складно побудувати потужну цифрову економіку. Разом з депутатами та бізнесом розробили законопроєкт № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні", - зазначив Федоров.

За його словами, закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України.

Що змінює законопроєкт:

визначає правовий статус віртуальних активів;

класифікує цифрові активи та послуги у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МiСА);

створить інноваційну зону, у якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;

адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.

Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів.

"Очікуємо, що Парламент підтримає проєкт закону та допоможе розвинути нові цифрові галузі. Адже підтримка бізнесу — це фундамент економічного зростання України", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, відсутність регуляції крипторинку в Україні має значні економічні втрати для держави. Україна втратила майже 50 мільярдів доларів через нерегульований криптосектор. З цієї цифри $48,8 млрд – це ВВП, а $4 млрд - податки. Це означає, що держава втрачала $7,0 млрд та $0,6 млрд відповідно.

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