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Верховна Рада врегулює ринок криптовалют: що зміниться
17 листопада у Верховній Раді зареєстрований альтернативний проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, Мінцифри працює над розвитком ринку криптоактивів в Україні та зареєструвало у Верховній Раді новий законопроєкт. Його мета — створити ефективний ринок віртуальних активів та встановити правила оподаткування операцій з новим класом активів.
"Продовжуємо працювати над запуском легального ринку криптоактивів. Це один із найдинамічніших секторів, без якого складно побудувати потужну цифрову економіку. Разом з депутатами та бізнесом розробили законопроєкт № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні", - зазначив Федоров.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України.
Що змінює законопроєкт:
- визначає правовий статус віртуальних активів;
- класифікує цифрові активи та послуги у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МiСА);
- створить інноваційну зону, у якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;
- адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.
Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів.
"Очікуємо, що Парламент підтримає проєкт закону та допоможе розвинути нові цифрові галузі. Адже підтримка бізнесу — це фундамент економічного зростання України", - підкреслив Федоров.
Нагадаємо, відсутність регуляції крипторинку в Україні має значні економічні втрати для держави. Україна втратила майже 50 мільярдів доларів через нерегульований криптосектор. З цієї цифри $48,8 млрд – це ВВП, а $4 млрд - податки. Це означає, що держава втрачала $7,0 млрд та $0,6 млрд відповідно.
Джерело фото: ua.depositphotos.com