Кабмін погодив включення України до зони вільного роумінгу ЄС

Кабінет міністрів погодив рішення, що створить правові підстави для подальшого набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського союзу в секторі телекомунікаційних послуг.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідний проект рішення комітету асоціації України та ЄС в торговельному складі про внесення змін до доповнення XVII-3 (правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг) додатка XVII до угоди про асоціацію Кабмін схвалив на засіданні 7 квітня.

Як вказують в Міністерстві економіки, цими змінами передбачено доповнити переліки та графіки адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема щодо роумінгу в мережах мобільного зв'язку загального користування.

"Цього року ця сфера буде "пілотом" у повній юридичній інтеграції України у внутрішньо-європейське регулювання. Загалом, поки триває підготовка до вступу України до ЄС, ми маємо інтегруватися в усіх можливих сферах – від митниці та енергетики до безпеки продуктів харчування", - вказала перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Таким чином, підкреслюють у відомстві, уряд виконує узгоджений Мінекономіки та Єврокомісією оновлений пріоритетний план заходів з посилення імплементації угоди про вільну торгівлю, основним акцентом якого є інтеграція України у внутрішній ринок ЄС ще до вступу в цей союз.

"План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити існуючі проекти, такі як Угода про промисловий безвіз (АСАА), та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо, що пропозицію включити питання вільного роумінгу до угоди про асоціацію між ЄС та Україною Єврокомісія затвердила 14 лютого. Зазначимо, що наразі доступність роумінгу для українців в Європі забезпечується завдяки останньому продовженню угоди, укладеної ще в квітні 2022 року між низкою українських та європейських мобільних операторів.

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