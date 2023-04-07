Кабмин согласовал включение Украины в зону свободного роуминга ЕС

Кабинет министров согласовал решение, которое создаст правовые основания для дальнейшего присоединения Украины к режиму внутреннего рынка Европейского союза в секторе телекоммуникационных услуг.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий проект решения комитета ассоциации Украины и ЕС в торговом составе о внесении изменений в дополнение XVII-3 (правила, применяемые к телекоммуникационным услугам) приложения XVII к соглашению об ассоциации Кабмин одобрил на заседании 7 апреля.

Как указывают в Министерстве экономики, этими изменениями предусмотрено дополнить перечни и графики адаптации законодательства ЕС в секторе телекоммуникационных услуг, в частности, относительно роуминга в сетях мобильной связи общего пользования.

"В этом году эта сфера будет "пилотом" в полной юридической интеграции Украины во внутриевропейское регулирование. В целом, пока идет подготовка к вступлению Украины в ЕС, мы должны интегрироваться во всех возможных сферах – от таможни и энергетики до безопасности продуктов питания", - указала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Таким образом, подчеркивают в ведомстве, правительство выполняет согласованный Минэкономики и Еврокомиссией обновленный приоритетный план мер по усилению имплементации соглашения о свободной торговле, основным акцентом которого является интеграция Украины во внутренний рынок ЕС еще до вступления в этот союз.

"План предусматривает 29 мероприятий, позволяющих завершить существующие проекты, такие как Соглашение о промышленном безвизе (АСАА), и начать работу над интеграцией во внутренний рынок во всех подходящих для этого сферах, в частности обновить необходимые приложения к соглашению, провести мониторинг соответствия законодательства и одобрить решения об открытии рынков", - отметила Свириденко.

Напомним, что предложение включить вопрос свободного роуминга в соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной Еврокомиссия утвердила 14 февраля. Отметим, что в настоящее время доступность роуминга для украинцев в Европе обеспечивается благодаря последнему продлению соглашения, заключенного еще в апреле 2022 между рядом украинских и европейских мобильных операторов.

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