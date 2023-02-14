Еврокомиссия предлагает включить Украину в зону свободного роуминга ЕС

Европейская комиссия 14 февраля утвердила предложение включить вопрос свободного роуминга в соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

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"Включение Украины в зону свободного роуминга ЕС является одним из ключевых действий пересмотренного Плана приоритетных действий. Этот план является дорожной картой для полной реализации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной и дальнейшей интеграции Украины в Единый рынок ЕС. Это первый случай распространения режима внутреннего рынка ЕС на Украину", - сказано в нем.

Предложение Еврокомиссии теперь должно быть рассмотрено Советом ЕС. После его одобрения Торговый комитет ЕС-Украина должен будет принять совместное решение о предоставлении взаимного режима внутреннего рынка для роуминга.

"Скорость, с которой Украина будет интегрироваться во внутренний рынок роуминга ЕС, будет зависеть от скорости сближения и имплементации соответствующего законодательства ЕС в Украине", - указывается при этом в сообщении.

Напомним, что 2 февраля в рамках саммита Украина-ЕС было объявлено о подписании нового совместного заявления украинских и европейских операторов мобильной и фиксированной связи о координации усилий для обеспечения доступного роуминга для украинцев, вынужденно находящихся на территории ЕС, к которой присоединились семь украинских (Kyivstar, Vodafone, lifecell, "Укртелеком", Data Group, Vega Telecom и 3Mob) и 20 европейских операторов связи.

Соглашение было достигнуто при поддержке Еврокомиссии и украинской Нацкомиссии по электронным коммуникациям, а также при участии Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC).

Новое заявление будет действовать следующие шесть месяцев и является продолжением договоренностей, достигнутых в рамках предварительного совместного заявления, заключенного 8 апреля 2022 года, которое действовало в течение последних девяти месяцев.

По данным НКЭК, в начале 2022 года обычное количество "роумеров" мобильных операторов Украины составило около 2 миллионов абонентов в месяц, достигнув пикового показателя в 5 миллионов абонентов в марте 2022 года после российского вторжения и массового выезда украинцев за границу. В июне-декабре количество абонентов в роуминге колебалось от 3,9 до 4,4 миллиона в месяц.

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