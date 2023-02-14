Єврокомісія пропонує включити Україну до зони вільного роумінгу ЄС

Європейська комісія 14 лютого затвердила пропозицію включити питання вільного роумінгу до угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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"Включення України до зони вільного роумінгу ЄС є однією з ключових дій переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план є дорожньою картою для повної реалізації поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС. Це перший випадок поширення режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну", - сказано у ньому.

Пропозиція Єврокомісії тепер має бути розглянута Радою ЄС. Після її схвалення Торговий комітет ЄС-Україна має ухвалити спільне рішення щодо надання взаємного режиму внутрішнього ринку для роумінгу.

"Швидкість, з якою Україна інтегруватиметься у внутрішній ринок роумінгу ЄС, залежатиме від швидкості зближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні", - зазначається при цьому в повідомленні.

Нагадаємо, що 2 лютого в рамках саміту Україна-ЄС було оголошено про підписання нової спільної заяви українських та європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку про координацію зусиль для забезпечення доступного роумінгу для українців, які вимушено перебувають на території ЄС, до якої доєдналися сім українських (Kyivstar, Vodafone, lifecell, "Укртелеком", Data Group, Vega Telecom та 3Mob) та 20 європейських операторів зв’язку.

Угоду було досягнуто за підтримки Єврокомісії та української Нацкомісії з електронних комунікації, а також за участі Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC).

Нова заява діятиме наступні шість місяців і є продовженням домовленостей, які були досягненні у рамках попередньої спільної заяви, укладеної 8 квітня 2022 року, яка діяла протягом останніх дев'яти місяців.

За даними НКЕК, на початку 2022 року звичайна кількість "роумерів" мобільних операторів України становила близько 2 мільйона абонентів на місяць, досягнувши пікового показника в 5 мільйонів абонентів у березні 2022 року після російського вторгення та масового виїзду українців за кордон. В червні-грудні кількість абонентів у роумінгу коливалася в межах від 3,9 до 4,4 мільйона на місяць.

Джерело фото: ua.depositphotos.com