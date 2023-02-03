Украинцы в ЕС и дальше будут получать доступные услуги роуминга

Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше получать доступные услуги международного роуминга. Украинские и европейские мобильные операторы подписали новое совместное заявление.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

К новому заявлению присоединились семь украинских (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom и 3Mob) и двадцать европейских операторов.

Оно будет действовать следующие 6 месяцев и позволит и дальше украинцам оставаться на связи с семьей и друзьями бесплатно или по доступным тарифам.

"Такой скоординированный подход к установлению тарифов на услуги роуминга и международных звонков в Украину позволяет минимизировать дополнительные расходы европейских и украинских операторов мобильной и фиксированной связи, при этом позволяя предоставлять соответствующие услуги без дополнительных доплат для абонентов", - говорится в сообщении.

По информации (НКЭК, доступным роумингом пользуются более 4 млн украинцев.

Напомним, правительство Польши, в которую выехало едва ли не самое большое количество беженцев, будет постепенно ограничивать помощь для украинцев. Варшава также планирует устранить "патологии" в системе выплаты средств бежавшим от войны украинцам.

Источник фото: Depositphotos