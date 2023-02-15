ЕК предложила расширить бесплатный роуминг в Украине. Наши операторы только выиграют

В Еврокомиссии было предложено расширить зону бесплатного роуминга на Украину. Если Совет ЕС, согласно которому последнее слово, это предложение поддержит, украинским мигрантам в европейских странах не придется больше платить никаких дополнительных сборов за пользование мобильными телефонами, как и гостям из ЕС в Украине.

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Впрочем, если решение будет окончательно принято, украинские операторы только выиграют от этого, а вот европейские проиграют, обращает внимание в комментарии delo . ua эксперт по телекоммуникациям Роман Химич.

Он напоминает, что при обычных обстоятельствах львиная доля денег, которые украинский роумер (абонент сотовой связи, находящийся за границей) платит украинскому оператору, остаются у хост-операторов. То есть, за границей.

"Поэтому при тех же обычных условиях украинские операторы зарабатывали на роумерах, которые находились в их сетях. Поэтому роуминг является "золотым дном" именно для того, кто принимает роумеров. Сейчас же ситуация в корне изменилась", – говорит он.

На сегодня операторы связи Евросоюза и Украины предлагают бесплатные звонки на добровольной основе. Благодаря этому около 4 млн. переселенцев в Европе могут бесплатно звонить домой на номера фиксированной связи или номера мобильных операторов.

"Украинские операторы могли столкнуться с колоссальными расходами. И после решения Совета ЕС прежде всего потеряют европейские операторы, которым приходится обслуживать украинцев за копейки по сравнению с обычным временем. Нашим же операторам такие решения только на пользу", – добавляет эксперт.

К счастью, европейские операторы сразу после начала полномасштабной войны пошли на встречу, нынешнее решение ЕК нормализует уже сложившуюся практику.

Украинские операторы встали перед вопросом, как удержать украинцев за границей своими абонентами. Потому, утверждает Химич, от решения Совета ЕС выиграют как украинские операторы, так и наши абоненты в Европе. И в ЕК уже подчеркнули, что такой шаг станет первым случаем распространения режима внутреннего рынка ЕС на Украину.