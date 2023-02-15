ЄК запропонувала розширити безкоштовний роумінг на Україну. Наші оператори тільки виграють

В Єврокомісії запропонували розширити зону безкоштовного роумінгу на Україну. Якщо Рада ЄС, за якою останнє слово, цю пропозицію підтримає, українським мігрантам в європейських країнах не доведеться більше сплачувати жодних додаткових зборів за користування мобільними телефонам, як і гостям із ЄС в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Втім, якщо рішення буде остаточно ухвалене, українські оператори від цього тільки виграють, а ось європейські програють, звертає увагу у коментарі delo.ua експерт з телекомунікацій Роман Химич.

Він нагадує, що за звичайних обставин левова частка грошей, які український роумер (абонент стільникового зв’язку, який перебуває за кордоном) сплачує українському оператору, лишаються у хост-операторів. Тобто, за кордоном.

"Тому за тих же звичайних умов українські оператори заробляли на роумерах, які перебували у їхніх мережах. Тому роумінг є "золотим дном" саме для того, хто приймає роумерів. Зараз же ситуація докорінно змінилася", – каже він.

На сьогоднішній день оператори зв'язку Євросоюзу та України пропонують безкоштовні дзвінки на добровільній основі. Завдяки цьому близько 4 млн переселенців у Європі можуть безкоштовно телефонувати додому на номери фіксованого зв'язку або номери мобільних операторів.

"Українські оператори могли зіштовхнутися з колосальними витратами. І опісля рішення Ради ЄС насамперед втратять європейські оператори, яким доводиться обслуговувати українців за копійки у порівнянні зі звичайним часом. Нашим же операторам такі рішення тільки на користь", – додає експерт.

На щастя, європейські оператори одразу після початку повномасштабної війни пішли на зустріч, нинішнє рішення ЄК унормовує вже усталену практику.

Українські оператори наразі постали перед питанням, як втримати українців за кордоном своїми абонентами. Тому, стверджує Химич, від рішення Ради ЄС виграють як українські оператори, так і наші абоненти в Європі. Та й у ЄК вже наголосили, що такий крок стане першим випадком розповсюдження режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну.