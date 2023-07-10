ЄС продовжив дію спрощеного роумінгу для України

Українські та європейські мобільні оператори продовжили дію угоди щодо спрощеного роумінгу. Домовленості дозволяють українцям залишатися на зв’язку, незважаючи на кордони.

Про це 10 липня повідомила Єврокомісія, яка сприяла першому підписанню угоди між 22 європейськими та 7 українськими операторами у квітні 2022 року.

Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) стежить за роботою угоди. Останні дані показують, що рішення мало позитивний ефект, адже дозволило надавати доступні дзвінки через кордон.

Оператори в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), які приєдналися до угоди, пропонують значно нижчі тарифи, ніж оператори, які її не підписали.

"Єврокомісія закликає всіх операторів приєднатися до угоди. Оновлений список підписантів можна знайти в Інтернеті", — йдеться в повідомленні.

Паралельно Єврокомісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС. Пропозицію включити питання вільного роумінгу до угоди про асоціацію між ЄС та Україною Єврокомісія затвердила 14 лютого. Нещодавно Кабінет міністрів погодив рішення, що створить правові підстави для подальшого набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського союзу в секторі телекомунікаційних послуг.

Після затвердження цих оновлень Комітетом асоціації Україна-ЄС у торговому складі Україна матиме 12 місяців на імплементацію списку законодавчих норм для можливості приєднання до єдиного європейського роумінгового простору RLAH. Після цього на підставі оцінки ЄС буде ухвалено остаточне рішення щодо термінів приєднання.

Джерело фото: ua.depositphotos.com