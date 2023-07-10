ЕС продлил действие упрощенного роуминга для Украины

Украинские и европейские мобильные операторы продлили действие соглашения по упрощенному роумингу. Договоренности позволяют украинцам оставаться на связи, невзирая на границы.

Об этом 10 июля сообщила Еврокомиссия, способствовавшая первому подписанию соглашения между 22 европейскими и 7 украинскими операторами в апреле 2022 года.

Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) следит за работой соглашения. Последние данные показывают, что решение имело положительный эффект, ведь позволило предоставлять доступные звонки через границу.

Присоединившиеся к соглашению операторы в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) предлагают значительно более низкие тарифы, чем операторы, которые его не подписали.

"Еврокомиссия призывает всех операторов присоединиться к соглашению. Обновленный список подписантов можно найти в Интернете", - говорится в сообщении.

Параллельно Еврокомиссия готовится к интеграции Украины в зону роуминга ЕС. Предложение включить вопрос свободного роуминга в соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной Еврокомиссия утвердила 14 февраля. Недавно Кабинет министров согласовал решение, которое создаст правовые основания для дальнейшего обретения Украиной режима внутреннего рынка Европейского союза в секторе телекоммуникационных услуг.

После утверждения этих обновлений Комитетом ассоциации Украина-ЕС в торговом складе у Украины будет 12 месяцев на имплементацию списка законодательных норм для возможности присоединения к единому европейскому роуминговому пространству RLAH. После этого на основании оценки ЕС будет принято окончательное решение о сроках присоединения.

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