Приближаемся к мобильному роумингу: цены на звонки в Европу для украинцев снизятся

Украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий по Европе, а европейские путешественники — в Украине. Совет ЕС и Еврокомиссия поддерживают, чтобы Украина присоединилась к свободному роумингу с ЕС на постоянной основе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Приближаемся к мобильному роумингу с ЕС. Чтобы украинцы не платили дополнительные сборы за связь в Европе, а европейцы — в Украине. Совет ЕС одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения", - отметил Федоров.

По его словам, цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся.

"Операторы не будут списывать по 30 гривен за минуту разговора. Не надо будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС", - подчеркнул министр.

Он добавил, что дальше финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе.

"Команда Минцифры, НКЭК, операторы и телеком-регулятор работают, чтобы Украина как можно быстрее присоединилась к зоне Roam like at home. Продолжаем интеграцию в ЕС", - подчеркнул Федоров.

Напомним, недавно Кабинет министров согласовал решение, которое создаст правовые основания для дальнейшего обретения Украиной режима внутреннего рынка Европейского союза в секторе телекоммуникационных услуг.

Отметим, что предложение включить вопрос свободного роуминга в соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной Еврокомиссия утвердила 14 февраля.

настоящее время доступность роуминга для украинцев в Европе обеспечивается благодаря последнему продлению соглашения, заключенного еще в апреле 2022 между рядом украинских и европейских мобильных операторов.

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