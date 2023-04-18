Наближаємося до мобільного роумінгу: ціни на дзвінки в Європу для українців знизяться

Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв'язок під час подорожей Європою, а європейські мандрівники — в Україні. Рада ЄС та Єврокомісія підтримують, щоб Україна приєдналася до вільного роумінгу з ЄС на постійній основі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наближаємося до мобільного роумінгу з ЄС. Щоб українці не сплачувати додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейці — в Україні. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення", - зазначив Федоров.

За його словами, ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться.

"Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС", - наголосив міністр.

Він додав, що далі фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі.

"Команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home. Продовжуємо інтеграцію до ЄС", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів погодив рішення, що створить правові підстави для подальшого набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського союзу в секторі телекомунікаційних послуг.

Зазначимо, що пропозицію включити питання вільного роумінгу до угоди про асоціацію між ЄС та Україною Єврокомісія затвердила 14 лютого. Зазначимо, що наразі доступність роумінгу для українців в Європі забезпечується завдяки останньому продовженню угоди, укладеної ще в квітні 2022 року між низкою українських та європейських мобільних операторів.

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