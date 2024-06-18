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Связь без границ: Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня подписал закон о единой роуминговой зоне с Европейским Союзом.
Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта №10265, принятого Верховной Радой 22 мая.
Как пишет издание Forbes, услугами украинских операторов в странах ЕС пользуются миллионы украинцев. Украинские операторы предоставляют эту услугу за дополнительную плату или в отдельных тарифных планах.
Подписанный закон гармонизирует законодательство Украины в сфере электронных коммуникаций с законодательством ЕС, в частности, по роумингу.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Какие изменения произойдут для украинцев и европейцев, путешествующих по Украине
"Украинцы смогут не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет на территории 27 стран ЕС. Также европейские путешественники будут пользоваться домашними тарифами в Украине", - объясняют в Минцифре.
Также закон предусматривает, что регулятор – НКЭК – будет устанавливать единые граничные ставки терминации голосового трафика на сети мобильной и фиксированной связи, поступающей из номеров ЕС или номеров Украины, находящихся в роуминге в Евросоюзе.
В Минцифре отмечают, что это еще один серьезный шаг к цифровому безвизу с ЕС.
Когда закон вступит в действие
Даты вступления закона в действие нет. Это произойдет только после принятия подзаконных актов и принятия решения между Украиной и ЕС. Украинским операторам нужно время на адаптацию и доработку внутренних систем и отладку бизнес-процессов, пояснили Forbes в компании Vodafone Украина.
В Минцифре отмечают, что для того чтобы начать переговоры по вступлению в Евророуминг, необходимо, чтобы европейская сторона также одобрила законопроект.
"Ведь наша цель - сохранение низких тарифов для украинцев на постоянной основе и после победы", - подчеркнули в ведомстве.
В Минцифре также отметили, что Украина является первой страной-кандидатом на вступление в ЕС, которая присоединилась к политике Roam like at home ("Роуминг как дома").
Напомним, законопроект №10265 по имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга зарегистрировали в Верховной Раде и направили на рассмотрение профильного комитета еще 17 ноября 2023 года.
Фото: ua.depositphotos.com