Верховная Рада приняла законопроект о единой роуминговой зоне с ЕС: что это значит для украинцев

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №10265 о единой роуминговой зоне с ЕС, что позволит украинцам избегать платы за дополнительные сборы во время поездок по Европе до четырех месяцев.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Теперь украинцы, путешествующие по странам Евросоюза, будут пользоваться национальными тарифами мобильной связи и не будут платить дополнительные средства за услуги роуминга", - говорится в его сообщении.

Аналогичные условия будут применяться к гражданам ЕС, посещающим Украину.

Ранее в Минцифре отметили, что данная инициатива присоединения к единой роуминговой зоне с ЕС является важным этапом в направлении достижения цифрового безвизового соглашения с ЕС.

Напомним, законопроект №10265 по имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга зарегистрировали в Верховной Раде и направили на рассмотрение профильного комитета еще 17 ноября 2023 года.

Что предполагает законопроект

Текстом законопроекта предусмотрено дополнение Закона Украины "Об электронных коммуникациях" новой терминологией: гостевая сеть роуминговой зоны (гостовая сеть), домашний поставщик услуг и домашняя сеть роуминговой зоны, домашняя розничная цена, доступ к оптовым услугам роуминга прямой и для перепродажи, пользователь, роуминг в роуминговой зоне и другие.

Также вводится определение общей роуминговой зоны Украины и ЕС.

Предусмотрены и дополнительные основания, по которым НКЭК может обращаться с запросами к поставщикам электронных коммуникационных услуг. В частности, основанием может служить необходимость получения информации по запросу Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) или Агентства по поддержке BEREC (офис BEREC).

Кроме того, созданы основания для осуществления НКЭК мер государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства об электронных коммуникациях и радиочастотном спектре во время предоставления услуг роуминга и применения соответствующих штрафных санкций за нарушение законодательства.

В тексте законопроекта говорится, что регулятор уполномочен устанавливать единые граничные ставки терминации голосового трафика на сети мобильной и фиксированной связи, поступающей из номеров Евросоюза или номеров Украины, находящихся в роуминге ЕС. Отмечается, что соответствующие ставки устанавливаются регулятором в соответствии со ставками, действующими в ЕС.

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