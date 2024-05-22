Верховна Рада ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС: що це означає для українців

Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з ЄС, що дозволить українцям уникати плати за додаткові збори під час поїздок Європою до чотирьох місяців.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу", - йдеться в його повідомленні.

Аналогічні умови будуть застосовуватись до громадян ЄС, що відвідують Україну.

Раніше у Мінцифри зазначили, що дана ініціатива приєднання до єдиної роумінгової зони з ЄС є важливим етапом у напрямку досягнення цифрової безвізової угоди з ЄС.

Нагадаємо, законопроект №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу зареєстрували у Верховній Раді та спрямували на розгляд профільного комітету ще 17 листопада 2023 року.

Що передбачає законопроєкт

Текстом законопроєкту передбачено доповнення Закону України "Про електронні комунікації" новою термінологією: гостьова мережа роумінгової зони (гостьова мережа), домашній постачальник послуг і домашня мережа роумінгової зони, домашня роздрібна ціна, доступ до оптових послуг роумінгу прямий і для перепродажу, користувач регульованих послуг роумінгу, роумінг у роумінговій зоні та інші.

Також вводиться визначення спільної роумінгової зони України та ЄС.

Передбачено й додаткові підстави, за якими НКЕК може звертатися із запитами до постачальників електронних комунікаційних послуг. Зокрема, підставою може слугувати необхідність отримання інформації на запит Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) або ж Агентства з підтримки BEREC (офіс BEREC).

Крім того, створено підстави для здійснення НКЕК заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр під час надання послуг роумінгу та застосування відповідних штрафних санкцій за порушення законодавства.

У тексті законопроєкту йдеться про те, що регулятор уповноважений встановлювати єдині граничні ставки термінації голосового трафіку на мережі мобільного та фіксованого зв'язку, що надходить із номерів Євросоюзу або номерів України, які перебувають у роумінгу ЄС. Зазначається, що відповідні ставки встановлюються регулятором відповідно до ставок, що діють в ЄС.

Фото: ua.depositphotos.com