В Україні знову хочуть запровадити моніторинг швидкості мобільного інтернету: проєкт вже попередньо схвалено

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №12094, покликаний запровадити інструмент для покращення якості та швидкості мобільного інтернету. Документ, що вносить зміни до закону про електронні комунікації, підтримали 246 депутатів. При цьому примітно, що жодного голосу "за" не дала фракція "Батьківщина".

Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, проєктом закону пропонується, зокрема, внести швидкість інтернету в перелік обов’язкових показників якості зв’язку. Надалі, якщо документ схвалять остаточно, це дозволить затвердити конкретні кількісні показники швидкості, яких повинні будуть дотримуватися оператори мобільного звʼязку.

Також передбачається запровадити таку систему моніторингу якості мобільного інтернету як краудсорсинг: українці зможуть перевіряти ці показники через власні пристрої. Паралельно ці дані передаватимуть до Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій. Отримана інформація допоможе виявляти проблемні зони.

Крім цього, передбачається, що під час надзвичайних ситуацій українці зможуть користуватися мобільними мережами інших операторів. Хоча ця послуга не стане постійною, її тимчасове застосування дозволить забезпечувати зв’язок навіть у кризових умовах.

Законопроєкт був внесений у жовтні цього року групою членів парламентського комітету з питань цифрової трансформації на чолі з його головою Михайлом Крячком. У профільному міністерстві його теж підтримують.

Нагадаємо при цьому, що минулого року група депутатів на чолі з Крячком вже пропонувала інший законопроєкт №9463, який передбачав запровадження системи моніторингу швидкості мобільного інтернету.

Крім цього, передбачалася організація національного роумінгу в невеликих населених пунктах, де немає покриття мобільного оператора користувача, але є покриття іншого. Внесений у липні 2023 року документ також було підтримано з боку Мінцифри.

Його було розглянуто 22 листопада, але достатньої кількості голосів нардепів не знайшлося ані для його підтримки у першому читанні, ані для відправки його на повторне перше читання, ані хоча б на відправку на доопрацювання авторам.