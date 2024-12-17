У "Дії" можна буде подати скаргу на відсутність мобільного зв'язку

Якісний мобільний зв’язок — критично важлива потреба для українців, особливо під час знеструмлень. Уже скоро українці зможуть повідомляти про проблеми зі зв’язком та мобільним інтернетом за кілька кліків у застосунку “Дія”.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабінет міністрів України у вівторок, 17 грудня, затвердив порядок подання інформаційного повідомлення щодо відсутності мобільного зв'язку через застосунок та портал "Дія"

"Затверджено Порядок подання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг інформаційного повідомлення про відсутність можливості отримання електронних комунікаційних послуг абонентами мобільного зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що порядок визначає механізм подання скарги щодо відсутності зв'язку, зокрема, через вебпортал та застосунок "Дія". Це зробили задля здійснення моніторингу якості та доступності електронних комунікаційних послуг, формування пропозицій щодо внесення змін до законодавства, необхідних для розвитку у сфері електронних комунікацій.

"Якщо у вас не вантажаться сторінки, не проходять дзвінки чи не надсилаються повідомлення — зможете повідомити про це через Дію. Українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, попри знеструмлення", - наголосив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки й технологій України Михайло Федоров.

Він пообіцяв, що незабаром запустять послугу, щоб українці оперативно повідомляли про відсутність звʼязку, а регулятор виправляв цю ситуацію.

"Про проблеми зі звʼязком зможете повідомити максимально швидко, навіть якщо будете офлайн. Після того як зʼявиться інтернет, повідомлення надійде регулятору зв’язку. Ваші повідомлення в Дії допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему", - підкреслив Федоров.

Як мобільні оператори покращують звʼязок під час знеструмлень

Зауважимо, що в липні Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій посилив вимоги до мобільних операторів: так, час роботи базових станцій за відсутності зовнішнього електропостачання має бути збільшено до 10 годин.

На початку серпня всі три великі мобільні оператори - "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що не можуть виконати вимогу забезпечити 100%-у автономність мобільного зв'язку та інтернету протягом 10 годин.

Раніше повідомлялося, що 65% мережі найбільшого мобільного оператора "Київстар" зараз можуть працювати в автономному режимі до чотирьох годин. А Vodafone більше ніж у 2 рази збільшить наявні ресурси та потужності сучасного резервного електропостачання об’єктів мобільного зв’язку.

Натомість мобільний оператор lifecell першим в Україні розпочав використання електромобіля як автономного джерела живлення для базових станцій.