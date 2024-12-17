В "Дії" можно будет подать жалобу на отсутствие мобильной связи

Качественная мобильная связь – критически важная потребность для украинцев, особенно во время обесточений. Уже скоро украинцы смогут сообщать о проблемах со связью и мобильным интернетом через несколько кликов в приложении "Дія".

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабинет министров Украины во вторник, 17 декабря, утвердил порядок предоставления информационного сообщения об отсутствии мобильной связи через приложение и портал "Дія"

"Утвержден Порядок предоставления средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг информационного сообщения об отсутствии возможности получения электронных коммуникационных услуг абонентами мобильной связи", — говорится в сообщении.

Указано, что порядок определяет механизм подачи жалобы об отсутствии связи, в частности через вебпортал и приложение "Дія". Это сделали для осуществления мониторинга качества и доступности электронных коммуникационных услуг, формирования предложений по внесению изменений в законодательство, необходимые для развития в сфере электронных коммуникаций.

"Если у вас не грузятся страницы, не проходят звонки или не посылаются сообщения — сможете сообщить об этом через Дію. Украинцы должны иметь возможность позвонить родным, вызвать экстренные службы или просмотреть карту воздушных тревог, несмотря на обесточивание", — подчеркнул вице-премьер-министр. – министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров.

Он пообещал, что в скором времени запустят услугу, чтобы украинцы оперативно сообщали об отсутствии связи, а регулятор исправлял эту ситуацию.

"О проблемах со связью сможете сообщить максимально быстро, даже если будете оффлайн. После того, как появится интернет, сообщение поступит регулятору связи. Ваши сообщения в Дії помогут быстрее определять, где связь работает нестабильно, чтобы устранить эту проблему", — подчеркнул Федоров.

Как мобильные операторы улучшают связь во время обесточиваний

Отметим, что в июле Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций ужесточил требования к мобильным операторам : так, время работы базовых станций при отсутствии внешнего электроснабжения должно быть увеличено до 10 часов.

В начале августа все три крупных мобильных оператора — "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что не могут выполнить требование обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов.

Ранее сообщалось, что 65% сети крупнейшего мобильного оператора Киевстар сейчас могут работать в автономном режиме до четырех часов. А Vodafone более чем в 2 раза увеличит имеющиеся ресурсы и мощности современного резервного электроснабжения объектов мобильной связи.

В то же время мобильный оператор lifecell первым в Украине приступил к использованию электромобиля как автономного источника питания для базовых станций.