Інтернет під час знеструмлень: xPON має стати найдоступнішою технологією в Україні

У Міністерстві цифрової трансформації провели зустріч з інтернет-провайдерами, щоб почути реальні запити та обговорити проблеми, які заважають бізнесам переходити на технологію xPON, яка забезпечує до 72 годин роботи домашнього інтернету під час знеструмлень і допомагає українцям залишатися на звʼязку з рідними.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у відомстві працюють над тим, щоб якнайбільше людей під’єднали технологію xPON та мотивують провайдерів та українців переходити на цю технологію, адже ворог збільшує інтенсивність обстрілів, тому потрібно бути готовими до різних сценаріїв.

Тому у Мінцифри обговорили з представниками ринку проблеми, через які провайдери не можуть швидко під’єднувати xPON, особливо на прифронтових територіях.

Як наголосив Федоров, рішення, які допоможуть провайдерам швидко збільшити кількість під’єднань до xPON:

покращення умов бронювання аварійних бригад, які відновлюють інтернет після прильотів;

допомога від держави та міжнародні інвестиції, завдяки яким провайдери швидше під’єднуватимуть і масштабуватимуть xPON в Україні;

пролонгування інтернет-субвенції, яка допоможе збільшити кількість населених пунктів, де є оптичний інтернет;

робота над сервісом у Дії, завдяки якому українці зможуть побачити найближчих провайдерів, що надають xPON, ціну та термін під’єднання.

"Нам важливо, щоб люди під’єднувалися до xPON максимально швидко й ціна на нього була доступною", - наголосив Федоров.

Інтернет працюватиме під час знеструмлень

Wi-Fi працюватиме під час знеструмлень, якщо перейти на оптоволоконну технологію xPON, яку використовують провайдери для надання інтернет-сигналу споживачам.

Федоров пояснив, що домашній інтернет може працювати від різних мереж, але лише енергоощадні продовжать роботу під час знеструмлень.

“Якщо ваш провайдер перейшов на xPON, під’єднайте роутер та пристрій ONU до повербанку — і будете з нормальним інтернетом”, — зазначив Федоров.

Він додав, що найпростіший спосіб дізнатися, чи є ця технологія у вашому будинку, — мапа інтернету під час знеструмлень.

“Ми запустили її з ЛУН Місто рівно рік тому. Якщо у вашому домі xPON немає — знайдіть того, хто вже під’єднав його, у найближчому будинку. Ця інформація, а також номери телефону провайдера, вартість під’єднання та інше є на мапі”, — відзначив міністр.

Нагадаємо, за даними Digital Quality of Life Index за 2023 рік (DQL 2023) за показником стабільності фіксованого інтернету (fixed internet stability) Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій, через те, що в країні динамічно розвиваються оптичні мережі доступу в інтернет. Детальніше про те, чи варто користувачам інших стандартів переходити на оптику, де вона є незамінною та коли стане безальтернативною для українців, у матеріалі Delo.ua.