В Украине снова хотят ввести мониторинг скорости мобильного интернета: проект уже предварительно одобрен

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12094, призванный ввести инструмент для улучшения качества и скорости мобильного интернета. Документ, вносящий изменения в закон об электронных коммуникациях, поддержали 246 депутатов. При этом примечательно, что ни одного голоса "за" не дала фракция "Батькивщина".

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, проектом закона предлагается, в частности, внести скорость интернета в список обязательных показателей качества связи. В дальнейшем, если документ будет одобрен окончательно, это позволит утвердить конкретные количественные показатели скорости, которые должны будут соблюдать операторы мобильной связи.

Также предлагается ввести такую систему мониторинга качества мобильного интернета как краудсорсинг: украинские смогут проверять эти показатели через собственные устройства. Параллельно эти данные будут передаваться в Нацкомиссию по регулированию электронных коммуникаций. Полученная информация поможет выявить проблемные зоны.

Кроме того, предусматривается, что во время чрезвычайных ситуаций украинцы смогут пользоваться мобильными сетями других операторов. Хотя эта услуга не станет постоянной, ее временное применение позволит обеспечивать связь даже в условиях кризиса.

Законопроект был внесен в октябре этого года группой членов парламентского комитета по цифровой трансформации во главе с его председателем Михаилом Крячко. В профильном министерстве его также поддерживают.

Напомним, что в прошлом году группа депутатов во главе с Крячко уже предлагала другой законопроект №9463, который предусматривал введение системы мониторинга скорости мобильного интернета.

Кроме того, предусматривалась организация национального роуминга в небольших населенных пунктах, где нет мобильного оператора пользователя, но есть покрытие другого. Внесенный в июле 2023 года документ также был поддержан со стороны Минцифры.

Он был рассмотрен 22 ноября, однако достаточного количества голосов нардепов не нашлось ни для его поддержки в первом чтении, ни для отправки его на повторное первое чтение, ни хотя бы для отправки на доработку авторам.