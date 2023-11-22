Рада провалила законопроект о нацроуминге в селах и мониторинге скорости мобильного интернета

Верховная Рада отклонила законодательную инициативу, предусматривавшую, в частности, организацию национального роуминга в небольших населенных пунктах, где нет покрытия мобильного оператора пользователя, но есть покрытие другого.

За соответствующий законопроект №9463 проголосовало лишь 209 депутатов (при 226 минимально необходимых), еще 18 воздержались, а 88 из зарегистрированных на заседании голосование проигнорировали.

Нардепы также отклонили направление документа на повторное первое чтение (за это проголосовали 218 депутатов) и о возвращении его на доработку инициаторам (за это было отдано еще чуть больше, но все равно недостаточно голосов - 222).

Напомним, что этот проект закона был внесен в парламент 6 июля рядом депутатов из комитета по цифровой трансформации, в частности его председателем Михаилом Крячко ("Слуга народа").

Он предполагал, что мобильные операторы обязаны заключать между собой договоры о национальном роуминге во всех населенных пунктах с населением менее 2 тысяч человек, что позволило бы украинцам пользоваться 4G-связью на максимальной территории.

Кроме нацроуминга, было предусмотрено введение системы мониторинга скорости мобильного интернета, что стимулировало бы операторов улучшать качество связи в соответствующих местах. Законопроект был поддержан, в частности, Министерством цифровой трансформации.

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