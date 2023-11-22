Рада провалила законопроект про нацроумінг у селах та моніторинг швидкості мобільного інтернету

Верховна Рада відхилила законодавчу ініціативу, що передбачала, зокрема, організацію національного роумінгу в невеликих населених пунктах, де немає покриття мобільного оператора користувача, але є покриття іншого.

За відповідний законопроект №9463 проголосувало лише 209 депутатів (при 226 мінімально необхідних), ще 18 утрималися, а 88 з зареєстрованих на засіданні голосування проігнорували.

Нардепи також відхилили направлення документу на повторне перше читання (за це проголосували 218 депутатів) та про повернення на доопрацювання ініціаторам (за це було віддано ще трохи більше, але все рівно недостатньо голосів - 222).

Нагадаємо, що цей проект закону було внесено до парламенту 6 липня низкою депутатів з комітету з питань цифрової трансформації, зокрема його головою Михайлом Крячком ("Слуга народу").

Він передбачав, що мобільні оператори зобов’язані укладати між собою договори про національний роумінг в усіх населених пунктах із населенням менше 2 тисяч осіб, що дозволило б українцям змогу користуватися 4G-зв'язком на максимальній території.

Окрім нацроумінгу, було передбачено запровадження системи моніторингу швидкості мобільного інтернету, що стимулювало б операторів покращувати якість зв'язку у відповідних місцях. Законопроект був підтриманий, зокрма, Міністерством цифрової трансформації.

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