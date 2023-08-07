В Мінцифри підтримали законопроект про нацроумінг в селах та держмоніторинг швидкості мобільного інтернету

У Міністерстві цифрової трансформації очікують від депутатів Верховної Ради підтримки законопроекту №9463, що передбачає організацію національного роумінгу в невеликих населених пунктах. Про це написав у своєму Telegram-каналі очільник відомства Михайло Федоров.

"Нацроумінг назавжди. Сьогодні понад 5 тисяч населених пунктів мають покриття лише від одного з трьох мобільних операторів. Через це люди, що відвідують чи проїжджають такі села, можуть повністю втрачати зв’язок. Законопроєкт допоможе українцям бути постійно онлайн", - зазначив міністр.

Також, за його словами, прийняття відповідного закону дасть українцям змогу користуватися 4G-зв'язком у будь-якому куточку країни, оскільки запровадить моніторинг швидкості мобільного інтернету.

"Зараз держава не має права моніторити швидкість інтернету і впливати на його покращення. Законопроєкт офіційно визначить одним із показників якості швидкість мобільного інтернету. Ці зміни допоможуть забезпечити по всій країні достатню швидкість для зумів з колегами, постингу фото й відео та обміну файлами без Wi-Fi", - вказав Федоров.

Крім того, запропонований документ дасть змогу людям робити спід-тести і повідомляти про території, де є проблеми зі зв’язком. Отримання результатів з низькою якістю стануть законною підставою для перевірки зв'язку на місцях і стимулювати операторів покращити його.

Зазначимо, що законопроект №9463 було внесено до парламенту ще 6 липня низкою депутатів з комітету з питань цифрової трансформації, зокрема його головою Михайлом Крячком ("Слуга народу").

Він, зокрема, передбачає, що постачальники електронних комунікаційних мереж/послуг, що використовують визначені планом розподілу і користування радіочастотним спектром радіотехнології стільникового радіозв‘язку, зобов’язані укладати між собою договори про національний роумінг в усіх населених пунктах із населенням менше ніж 2 тисяч осіб.

Обов'язкові вимоги до такого договору про нацроумінг має встановити Нацкомісія з регулювання сфер електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв'язку.

Також регулятор має встановити розміри оптової плати за здійснення дзвінків, SMS-повідомлення та послуги роумінгу даних у нацроумінгу, якщо про це не зможуть домовитися між собою оператори гостьової та домашньої мереж.

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