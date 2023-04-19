Коли Україна приєднається до європейського роумінгового простору: відповідь Мінцифри

Україна може стати частиною європейського роумінгового простору Roam like at home у 2024 році, якщо всі необхідні зміни до законодавства будуть імплементовані менш ніж за 12 місяців.

Про це повідомив керівник з розвитку політики у сфері телекомунікації Мінцифри Тарас Стеценко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити конкретно про сектор роумінгу, то на імплементацію (пакету законодавчих норм) у нас буде 12 місяців. ЄС планує провести оцінку виконання нами зобов'язань щодо роумінгу наступного року. Але в наших планах виконати імплементацію раніше, щоб м'яч опинився на полі ЄС для проведення оцінки до кінця року. Загалом – так, ми плануємо стати частиною єдиного цифрового ринку ЄС до набуття членства", — резюмував він.

Якщо всі поставлені завдання будуть виконані вчасно, то, як впевнений представник Мінцифри, Україна зможе приєднатися до єдиного роумінгового простору ЄС у 2024 році.

Нагадаємо, пропозицію включити питання вільного роумінгу до угоди про асоціацію між ЄС та Україною Єврокомісія затвердила 14 лютого. Нещодавно Кабінет міністрів погодив рішення, що створить правові підстави для подальшого набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського союзу в секторі телекомунікаційних послуг.

Після затвердження цих оновлень Комітетом асоціації Україна-ЄС у торговому складі Україна матиме 12 місяців на імплементацію списку законодавчих норм для можливості приєднання до єдиного європейського роумінгового простору RLAH. Після цього на підставі оцінки ЄС буде ухвалено остаточне рішення щодо термінів приєднання.

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