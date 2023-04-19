Когда Украина присоединится к европейскому роуминговому пространству: ответ Минцифры

Украина может стать частью европейского роумингового пространства Roam like at home в 2024 году, если все необходимые изменения в законодательство будут имплементированы менее чем за 12 месяцев.

Об этом сообщил руководитель по развитию политики в сфере телекоммуникации Минцифры Тарас Стеценко в интервью агентству "Интерфакс-Украина.

"Если говорить конкретно о секторе роуминга, то на имплементацию (пакета законодательных норм) у нас будет 12 месяцев. ЕС планирует провести оценку выполнения нами обязательств по роумингу в следующем году. Но в наших планах выполнить имплементацию раньше, чтобы мяч оказался на поле ЕС для проведения оценки до конца года. В общем - да, мы планируем стать частью единого цифрового рынка ЕС до членства", - резюмировал он.

Если все поставленные задачи будут выполнены вовремя, то, как уверен представитель Минцифры, Украина сможет присоединиться к единому пространству ЕС в 2024 году.

Напомним, предложение включить вопрос свободного роуминга в соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной Еврокомиссия утвердила 14 февраля. Недавно Кабинет министров согласовал решение, которое создаст правовые основания для дальнейшего обретения Украиной режима внутреннего рынка Европейского союза в секторе телекоммуникационных услуг.

После утверждения этих обновлений Комитетом ассоциации Украина-ЕС в торговом складе у Украины будет 12 месяцев на имплементацию списка законодательных норм для возможности присоединения к единому европейскому роуминговому пространству RLAH. После этого на основании оценки ЕС будет принято окончательное решение о сроках присоединения.

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