В Минцифре поддержали законопроект о нацроуминге в селах и мониторинге скорости мобильного интернета

В Министерстве цифровой трансформации ожидают от депутатов Верховной Рады поддержки законопроекта №9463, предусматривающего организацию национального роуминга в небольших населенных пунктах. Об этом написал в своем Telegram-канале глава ведомства Михаил Федоров.

"Нацроуминг навсегда. Сегодня более 5 тысяч населенных пунктов имеют покрытие только от одного из трех мобильных операторов. Поэтому люди, посещающие или проезжающие такие села, могут полностью терять связь. Законопроект поможет украинцам быть постоянно онлайн", - отметил министр.

Также, по его словам, принятие соответствующего закона позволит украинцам пользоваться 4G-связью в любом уголке страны, поскольку введет мониторинг скорости мобильного интернета.

"Сейчас государство не имеет права мониторить скорость интернета и влиять на его улучшение. Законопроект официально определит одним из показателей качества скорость мобильного интернета. Эти изменения помогут обеспечить по всей стране достаточную скорость для зумов с коллегами, постинга фото и видео и обмена файлами без Wi-Fi", – указал Федоров.

Кроме того, предложенный документ позволит людям делать спид-тесты и сообщать о территориях, где есть проблемы со связью. Получение результатов с низким качеством станет законным основанием для проверки связи на местах и стимулировать операторов улучшить его.

Отметим, что законопроект №9463 был внесен в парламент еще 6 июля рядом депутатов из комитета по цифровой трансформации, в частности его председателем Михаилом Крячко ("Слуга народа").

Он, в частности, предусматривает, что поставщики электронных коммуникационных сетей/услуг, использующих определенные планом распределения и пользования радиочастотным спектром радиотехнологии сотовой радиосвязи, обязаны заключать между собой договоры о национальном роуминге во всех населенных пунктах с населением менее 2 тысячи человек.

Обязательные требования такого договора о нацроуминге должна будет установить Нацкомиссия по регулированию сфер электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи.

Также регулятор должен будет установить размеры оптовой платы за звонки, SMS-сообщения и услуги роуминга данных в нацроуминге, если об этом не смогут договориться между собой операторы гостевой и домашней сетей.

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