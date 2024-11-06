Роумінгом від Vodafone тепер можна користуватись в усіх країнах ЄС

Мобільний оператор Vodafone збільшив перелік країн, у яких діють українські тарифи. У рамках концепції "Роумінг як вдома" українці зможуть користуватися своїм домашнім тарифом у Європі.

Про це повідомила пресслужба Vodafone.

Зазначається, що до переліку країн "Роумінг як вдома" мобільний оператор додав Кіпр і Мальту. Тому тепер базове наповнення тарифів включає гігабайти та хвилини для користування у 28 країнах.

Як повідомляється, послуга "Роумінг як вдома" доступна у лінійці тарифів передплати Vodafone Turbo, Joice Start, Joice Pro, Joice Max і SuperNet Pro+, вартість яких становить від 180 грн до 330 грн за 4 тижні користування.

Наразі абоненти мають можливість користуватися мобільним зв’язком не тільки в Україні, а й в усіх країнах Європейського Союзу.

Перелік країн, у яких діють тарифи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Молдова.

Нагадаємо, Європейська комісія у липні погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 15 країнах та має партнерські угоди з операторами 45 країн. Станом на 20 червня 2024 року Vodafone надає послуги понад 330 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 21 мільйонам користувачів фіксованого інтернету, 17 мільйонам користувачів ТВ-послуг, об’єднує понад 187 мільйонів IoT пристроїв і платформ та надає послуги на базі технології 5G у найбільшій в Європі 5G мережі у 8 країнах.

Vodafone Україна – провідна українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 1 півріччі 2024 року перевищили 44 млрд грн. В Україні послугами Vodafone користуються 15,9 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Нагадаємо, мобільний оператор "Vodafone Україна" розпочав продажі номерів з новим кодом - 075. Вони вже доступні до замовлення на сайті або через застосунок My Vodafone.