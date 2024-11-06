Роумингом от Vodafone теперь можно пользоваться во всех странах ЕС

Мобильный оператор Vodafone увеличил список стран, в которых действуют украинские тарифы. В рамках концепции "Роуминг как дома" украинцы смогут воспользоваться своим домашним тарифом в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба Vodafone.

Отмечается, что в список стран "Роуминг как дома" мобильный оператор добавил Кипр и Мальту. Поэтому базовое наполнение тарифов включает гигабайты и минуты для пользования в 28 странах .

Как сообщается, услуга "Роуминг как дома" доступна в линейке тарифов по Vodafone Turbo, Joice Start, Joice Pro, Joice Max и SuperNet Pro +, стоимость которых составляет от 180 грн до 330 грн за 4 недели пользования.

Сейчас абоненты имеют возможность пользоваться мобильной связью не только в Украине, но и во всех странах Европейского Союза.

Список стран, в которых действуют тарифы: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Молдова.

Напомним, Европейская комиссия в июле согласовала продление на 12 месяцев соглашения с мобильными операторами, что позволяет украинцам за границей оставаться на связи.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 15 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран. По состоянию на 20 июня 2024 года Vodafone предоставляет услуги более 330 миллионов абонентов мобильной связи и 21 миллионам пользователей фиксированного интернета, 17 миллионам пользователей ТВ-услуг, объединяет более 187 миллионов IoT устройств и платформ и предоставляет услуги на базе технологии 5G в крупнейшей в Европе 5G сети в 8 странах.

Vodafone Украина – ведущая украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства скоростных сетей в 2015 – 1 полугодии 2024 года превысили 44 млрд грн. В Украине услугами Vodafone пользуется 15,9 млн клиентов. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.

Напомним, мобильный оператор "Vodafone Украина" приступил к продаже номеров с новым кодом — 075. Они уже доступны к заказу на сайте или через приложение My Vodafone.