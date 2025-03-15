Зеленський визначив склад делегації для мирних переговорів з РФ

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка займатиметься переговорним процесом щодо досягнення справедливого миру.

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Відповідне розпорядження №14/2025-рп було оприлюднене на сайті Офісу президента.

Очолить делегацію керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До її складу також увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Згідно з документом, главі делегації надано право вносити зміни до її складу за погодженням із Міністерством закордонних справ. Також передбачена можливість залучення до роботи представників державних органів, підприємств, наукових радників та експертів.

Сформована переговорна група буде взаємодіяти з міжнародними партнерами України для просування процесу мирного врегулювання, відповідно до українських інтересів та принципів справедливого миру.

Мирні переговори з РФ: реакція Путіна

Російський президент Володимир Путін, ймовірно, може погодитися на припинення бойових дій в Україні, але лише за умови, що його власні вимоги будуть враховані.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, Кремль прагне забезпечити найвигідніші умови для Москви та, ймовірно, затягуватиме процес узгодження угоди.

В той же час, за словами президента США Дональда Трампа, саме зараз є "хороший шанс, що ця кривава війна нарешті може закінчитися".